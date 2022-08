Un pensionato comasco di 72 anni è morto domenica scorsa in un incidente stradale a Borgo Ticino, in provincia di Novara. L’uomo, Agostino Crignola, residente a Beregazzo con Figliaro, era da solo in auto sull’autostrada in direzione di Gravellona Toce.

Per cause ancora da chiarire, il 72enne ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. I soccorsi sono subito intervenuti, ma per il comasco purtroppo non c’è stato nulla da fare. Tra le ipotesi anche quella di un malore prima dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti.