Camerlata, targa distrutta in via Turati a Camerlata. Dopo la segnalazione (QUI I FATTI) di Europa Verde Como l’amministrazione comunale è intervenuta subito per ripristinare e riposizionare la targa della via.

In un video sui social il sindaco Alessandro Rapinese svela la nuova targa. In particolare l’assessore all’Ambiente Ivan Matteo Lombardi si è recato sul posto per prelevare la targa e farla riparare. Nell’arco di cinque ore e mezza dall’arrivo della segnalazione la targa è stata ricollocata al suo posto.

“Eravamo nel Palazzo a lavorare – ha commentato Rapinese – Ci hanno sfidati. Abbiamo reagito. Neanche gli Avengers avrebbero potuto fare meglio. Siamo contenti di aver sistemato la targa, la giunta ha subito reagito alla segnalazione”.