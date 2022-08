Sono quasi 7mila gli studenti comaschi degli istituti superiori destinatari della Dote scuola per l’anno 2022/2023. Ciascuno di loro potrà beneficiare di un contributo di 200 euro, per un finanziamento complessivo di 1.348.200 euro diretto alla provincia lariana.

Con questa misura Regione Lombardia sostiene gli studenti delle famiglie con Isee non superiore a 15.748 euro.

Nello specifico, nel Comasco sono 5.962 i beneficiari per l’erogazione del contributo relativo al materiale didattico, 778 quelli per le borse di studio statali.

A partire dal 22 agosto, all’indirizzo email indicato nella domanda, ciascun richiedente del contributo Dote Scuola riceverà da parte della Regione la comunicazione dell’esito della fase istruttoria, con la tipologia di contributo assegnato.

L’erogazione avverrà a partire dal 7 settembre, attraverso accredito sulla tessera sanitaria, e il contributo sarà utilizzabile entro il 31 gennaio 2023 per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e materiali per la didattica, e per l’ingresso a mostre, musei e teatri.

In Lombardia le domande sono aumentate rispetto all’anno scorso, oltre 42mila in più.

“Anche quest’anno le risorse nazionali non sono state sufficienti per coprire le richieste di tutti gli aventi diritto. – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Melania Rizzoli – Per questo abbiamo stanziato ulteriori risorse per oltre 15 milioni di euro per garantire sostegno a tutti gli studenti lombardi. Vogliamo puntare sui giovani, – ha concluso l’assessore – senza lasciare indietro nessuno”.