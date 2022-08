Targhe coperte per entrare in ztl. Il tentativo di due peruviani di evitare le telecamere e raggiungere piazza San Fedele a bordo di un veicolo non autorizzato è sfociato in multe per quasi 500 euro e anche nella denuncia di uno dei due stranieri, risultato irregolare in Italia.

Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri mattina poco dopo le 7 in centro storico. Alla centrale operativa della questura era stato segnalato un furgone sospetto in transito in via Carducci con le targhe coperte.

I poliziotti hanno rintracciato il veicolo in piazza San Fedele. Le targhe erano visibili, ma erano ancora evidenti i residui della carta e del nastro adesivo utilizzato poco prima per impedire la lettura di lettere e cifre.

Due uomini stavano scaricando merce dal furgone. I poliziotti li hanno avvicinati e identificati, accertando che si trattava di peruviani di 24 e 20 anni. Il 24enne è risultato irregolare ed è stato portato in questura per gli accertamenti. E’ stato denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione e nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione.

Per l’ingresso senza permesso nella zona a traffico limitato, il 20enne alla guida, residente in provincia di Milano, ha ricevuto una sanzione di 86 euro. Multa da 265 euro inoltre perché il giovane sudamericano era in possesso solo di una patente del suo Paese di origine, non valida per la guida in Italia. Altra multa da 121 euro infine perché la revisione del veicolo è risultata scaduta.

