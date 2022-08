Como in trasferta a Pisa per la seconda giornata del campionato di serie B. Dopo il pareggio casalingo all’esordio con il Cagliari, i lariani sono partiti oggi per la Toscana. Affronteranno una squadra reduce dalla sconfitta esterna contro il Cittadella. Fischio d’inizio domenica alle 20.45.

Prima della partenza, è stato il vice allenatore Massimiliano Guidetti a presentare la sfida per un’indisposizione di mister Giacomo Gattuso. Un momento per una prima analisi su come potrà essere il campionato.

L’attesissimo campione Cesc Fabregas non scenderà in campo contro il Pisa. E non sarà l’unica assenza per i lariani.

Dopo la trasferta, il terzo turno vedrà il Como al Sinigaglia contro il Brescia lunedì 29 agosto alle 20.45.