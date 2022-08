E’ morto all’ospedale di Varese, dove era ricoverato da domenica scorsa, il motociclista di 33 anni coinvolto in un drammatico incidente sulla Novedratese, a Mariano Comense. L’impatto era costato la vita anche a un pensionato di 73 anni, investito dal centauro e deceduto sul colpo assieme con il cane che stava portando a passeggio.

Il drammatico bilancio diventa così di due vittime. Il motociclista, Fabio Tilotta, cresciuto a Carugo e da poco residente a Giussano, in Brianza, domenica mattina in sella alla sua Yamaha stava percorrendo la Novedratese. All’altezza di Mariano è avvenuto il tragico schianto. Proprio in quel momento Renato Maffina, 73enne di Bovisio Masciago stava attraversando la strada a piedi con il suo cane.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che il 33enne non abbia potuto fare nulla per evitare lo scontro con l’uomo a piedi sulla strada. L’impatto è stato violento e le conseguenze sono state gravissime sia per il motociclista che per il pedone.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Per Maffina purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 73enne è morto praticamente sul colpo. Fabio Tilotta invece era stato trasportato in elicottero in condizioni gravissime all’ospedale di Varese, dove è purtroppo morto a distanza di quattro giorni dall’incidente.

La procura di Como ha aperto un’indagine, coordinata dal magistrato Simone Pizzotti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica del tragico schianto.