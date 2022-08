Centinaia di persone in fila per prendere il battello ammassate sul marciapiede e fino sulla strada. Questa mattina a Como, davanti a piazza Cavour, agli imbarchi della navigazione la situazione è diventata tanto complessa e pericolosa da richiedere l’arrivo della polizia locale per rallentare il traffico dei veicoli e arginare ogni rischio per le persone in attesa.

Il momento più complesso è certo quello di massima affluenza, ovvero poco prima dell’arrivo del battello. Ma in un’estate da record di presenze sembra comunque non essere stata trovata una valida alternativa per alleggerire la folla sul lungolago. E così, tra tendoni anti sole e agenti muniti di paletta, anche questo sabato le gite in barca sembrano essere state le più richieste e popolari. Quello che però sembra essere ancora più evidente è che la sicurezza della zona sia a tratti passata in secondo piano. La strada che taglia la città è infatti molto frequentata, anche e soprattutto in questo periodo. Con così tante persone sul marciapiede, ogni errore- di automobilisti, ciclisti o pedoni– potrebbe rappresentare un rischio.

Non è diversa la situazione in viale Geno. Anche alla stazione della funicolare infatti, le code non sono di certo mancate. E anche in questo caso, la lunga fila ha pericolosamente lambito la strada. Per la polizia locale non si è trattato di un intervento isolato. Non è infatti la prima volta che è richiesta la loro presenza per mettere in sicurezza la folla in coda.