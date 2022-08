Sassi contro la vetrata di un albergo e danni anche a due auto in sosta, denunciato dalla polizia un 48enne italiano senza fissa dimora. Attorno alle 6.30 di oggi, la centrale operativa della questura ha ricevuto una richiesta di aiuto dal titolare di un hotel di via Borgovico. L’uomo ha segnalato la presenza di una persona che tirava pietre contro l’ingresso e ha fornito una descrizione dettagliata del sospettato, che si era allontanato verso piazza Santa Teresa.

Gli agenti delle volanti della questura di Como, arrivati in piazza Santa Teresa hanno notato un’auto in sosta con i vetri in frantumi. Sul sedile c’era un sampietrino. A poca distanza dalla vettura hanno notato un uomo che corrispondeva alla persona segnalata dall’albergatore.

Una volta fermato l’uomo, apparso in stato confusionale, ha ammesso di aver tirato i sassi contro la vetrata dell’albergo e contro due auto in sosta. Ai poliziotti ha anche detto di averlo fatto perché voleva essere arrestato.

I poliziotti hanno controllato e hanno individuato una seconda macchina con tutti i vetri infranti e tre pietre all’interno. L’uomo, un 48enne senza fissa dimora, è stato portato in questura. All’arrivo in viale Innocenzo si è rifiutato di scendere dalla macchina e ha poi spintonato gli agenti. E’ stato denunciato per resistenza e danneggiamento aggravato. E’ stato poi accompagnato al Sant’Anna per accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche.