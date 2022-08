Tariffe Trenord aumenti in vista per pendolari e viaggiatori. Dal 1° settembre i pendolari che utilizzano il servizio ferroviario lombardo spenderanno circa il 4% in più per muoversi. A rincarare sia i biglietti del treno e sia gli abbonamenti. Gli aumenti sono stati stabiliti da Regione Lombardia che ha stabilito in via definitiva l’adeguamento delle tariffe per quest’anno e per il 2023.

A essere coinvolti saranno sia i titoli di viaggio ordinari, le corse singole e gli abbonamenti, sia gli integrati come “Trenocittà”, “Io Viaggio ovunque Lombardia” e “Io Viaggio Ovunque Provincia”. L’aumento è del 3,82% per i titoli ferroviari e dell’1,91% per quelli integrati. I viaggiatori, calcolatrice alla mano, possono già fare già i conti su quanto inciderà: ad esempio il mensile “Io Viaggio Ovunque Provincia” per la tratta Como, Lecco, Lodi, Sondrio, Varese passerà da 76 a 78 euro.

Il supplemento riguarderà infine il trasporto animali a 2 euro, mentre per la bicicletta è confermato il costo di 3 euro.