Code già dalle prime ore della mattina sull’autostrada A9, tra Como e il confine con la Svizzera. In un weekend da bollino rosso per il traffico, soprattutto per i rientri dalle vacanze, l’attenzione sulle strade è massima per l’intero fine settimana.

Tra le arterie più a rischio caos la A9 Lainate Como Chiasso. Autostrade, già dalla mattina registrava code in direzione Svizzera, nel tratto tra lago di Como e Chiasso, con rallentamenti e attese per attraversare la dogana. File anche alla barriera di Grandate per il traffico intenso, soprattutto in direzione della Confederazione Elvetica.

Traffico intenso anche nella zona di Tavernola, in direzione dell’A9. Per ridurre i disagi, è previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade il sabato fino alle 16 e la domenica dalle 7 alle 22.

Allerta per il traffico intenso anche sulla statale Regina, soprattutto nella zona di Tremezzina. Gli agenti della polizia locale sono in servizio, in collaborazione anche con la polizia stradale per ridurre il più possibile i disagi.

Già da sabato mattina il traffico è segnalato molto sostenuto, anche se la situazione è sotto controllo. Previsti anche in questo fine settimana numeri record di veicoli in transito.