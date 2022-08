In piedi sui binari del treno, in stato confusionale, un 18enne svizzero è stato salvato prima dell’arrivo del treno dall’intervento di alcuni passanti, poi supportati dagli agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Poco prima di mezzanotte, il giovane è stato visto in viale Lecco, all’altezza del passaggio a livello di piazza del Popolo. Era sul sedime ferroviario e si è poi messo sui binari.

Sembra che fosse in stato confusionale, probabilmente in stato di ubriachezza. Alcuni passanti hanno notato il giovane e si sono avvicinati per convincerlo a togliersi dai binari, supportati poco dopo dall’intervento degli agenti della polizia locale e delle volanti. Il giovane, un 18enne di Zurigo in vacanza a Como con un amico, è stato portato fuori dal sedime ferroviario poco prima del passaggio del treno proveniente da Milano e in arrivo a Como Lago. Era in stato di shock ed è stato portato al Sant’Anna per accertamenti.