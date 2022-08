Rapina in centro Como, arrestato un minorenne. Ieri pomeriggio in piazza Roma, un 15enne è stato minacciato e derubato da un giovanissimo, che è poi scappato in direzione di piazza Cavour. La vittima ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sono subito scattate le ricerche, che hanno coinvolto gli agenti della polizia di Stato, la polizia locale e i carabinieri. Ricerche a tappeto in tutta la città.

Il ragazzino rapinato ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore. Dopo circa un’ora, il sospettato è stato notato in via Mentana, ma è riuscito a far perdere le proprie tracce. Poco dopo è stato individuato dagli agenti delle volanti in via Palestro, nascosto dietro i bidoni della spazzatura. Il 16enne ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato e fermato dai poliziotti.

Portato in questura, il ragazzino è stato identificato. Gli agenti hanno accertato che era già stato denunciato per rapina e minaccia aggravata e per furto aggravato. Nel marsupio aveva inoltre oltre 5 grammi di hashish.

Il 16enne ha ammesso di aver rapinato il coetaneo in piazza Roma e di aver usato parte dei soldi per acquistare la droga. La vittima, 15 anni, era con il fratello quando è stato aggredito e derubato. Entrambi hanno riconosciuto senza alcun dubbio il giovanissimo fermato. Sentito il tribunale dei Minori, i poliziotti hanno arrestato il minorenne per rapina e per spaccio e lo hanno denunciato per lesioni aggravate. E’ stato portato al carcere minorile.