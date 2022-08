Per consentire interventi all’acquedotto, da domani fino a sabato 3 settembre, o comunque fino al termine dei lavori, chiuderà via Muggiò a Como, nel tratto da via Canturina a via Monticelli. Il cantiere porterà alla modifica dei percorsi delle linee degli autobus Asf.

In direzione Breccia-Bassone, resterà regolare il percorso della linea 11 Sagnino-Bassone, mentre la linea 6 Breccia-Maslianico non modificherà il percorso fino a via Canturina e poi proseguirà con la deviazione già in atto per i lavori di via Acquanera.

In direzione Maslianico-Sagnino, gli autobus della linea 11 da via Acquanera transiteranno in via Canturina fino alla rotatoria dove invertiranno la marcia e torneranno lungo la via per poi girare a sinistra in via Sportivi Comaschi e al semaforo a sinistra in via Muggiò, per continuare sul consueto percorso.

I bus della linea 6, da via Belvedere svolteranno a destra in via Canturina, poi a sinistra in via Sportivi Comaschi e ancora a sinistra al semaforo in via Muggiò per procedere con il solito tracciato.

Verranno momentaneamente soppresse le fermate di via Muggiò “Monticelli” e “Baserga” in direzione Como e le fermate di via Acquanera già cancellate a causa dei lavori.