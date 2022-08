Lago di Como ancora preso d’assalto da visitatori e turisti nel fine settimana. La statale Regina ha registrato nuovamente numeri record di veicoli, con oltre 33mila vetture in transito in Tremezzina e un picco di oltre 17mila nella sola giornata di sabato.

Un flusso ininterrotto di veicoli per l’intero fine settimana, anche se la situazione è rimasta sempre sotto controllo. “Nel weekend parliamo per la quasi totalità dei casi di veicoli leggeri e la mancanza di mezzi pesanti rende più semplice la gestione del traffico – sottolinea Massimo Castelli, comandante della polizia locale di Tremezzina – Anche negli ultimi giorni i numeri sono stati davvero importanti, ma a parte qualche inevitabile coda e rallentamento non ci sono stati problemi particolari”.

Il varco di Ossuccio, con la telecamera che legge le targhe, ha registrato nella giornata di sabato 20 agosto 17.447 veicoli. Il giorno successivo i passaggi, in entrambe le direzioni, sono stati 15.626. Ancora numerose le presenze di stranieri, che si aggiungono a chi sceglie il lago anche solo per una gita di una giornata.

“Dovremmo ormai aver raggiunto il picco di presenze – dice Castelli – anche se credo che anche il prossimo fine settimana, l’ultimo di agosto, farà segnare numeri importanti. E anche il mese di settembre comunque è abitualmente un periodo gettonato”.

I lavori della variante della Tremezzina in questa fase non impattano in modo particolare sulla viabilità. “Sul fronte cantiere non ci sono criticità in questa fase – conclude Castelli – La situazione è tranquilla e non ci sono problemi”.