In vantaggio per due volte, il Como per la seconda volta viene beffato nel finale e non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Pisa. La prima trasferta del campionato di serie B finisce 2-2 e i lariani sono a due punti in classifica dopo le prime due giornate. In vetta al momento Frosinone e Consenza, entrambe a punteggio pieno.

In panchina non c’è mister Gicomo Gattuso, alle prese con un’indisposizione e sostituito dal vice Massimiliano Guidetti. I lariani sono reduci dal pareggio casalingo, i toscani da una sconfitta. All’Arena Garibaldi, il Como va in vantaggio dopo soli cinque minuti di gioco con lo spagnolo Blanco, che riceve da Arrigoni e batte Nicolas.

I padroni di casa reagiscono e al 24’ arriva il pareggio, su rigore per un fallo di Bellemo su Morutan. Lo stesso attaccante rumeno dal dischetto batte Ghidotti e segna la rete dell’1-1, risultato sul quale si chiude il primo tempo.

Ripresa vivace, con entrambe le squadre decise a vincere. Il Como si riporta in vantaggio al 31’ con Kerrigan, entrato da pochi minuti. L’illusione della vittoria si spegne allo scadere, con il pareggio di Torregrossa che mette in rete dopo un grande intervento di Ghidotti.

Finisce 2-2. Il Como tornerà in campo al Sinigaglia lunedì 29 agosto alle 20.45 contro il Brescia, che attualmente ha 3 punti.