Rosa completata per la Pallacanestro Cantù dopo l’arrivo dei due nuovi giocatori stranieri, il nazionale croato Roko Rogic, 30 anni il mese prossimo e il veterano americano Dario Hunt, 33 anni.

Entrambi sono stati presentati questa mattina da coach Meo Sacchetti. “Abbiamo ingaggiato due giocatori che volevamo fortemente – ha detto – Pensiamo che Rogic possa essere il profilo ideale per mettere insieme tutti gli altri pezzi della squadra; quello del playmaker è un ruolo davvero importantissimo. Quanto a Dario, con lui ultimiamo alla grande il nostro roster, prendendo un lungo di cui avevamo davvero bisogno. Adesso starà a noi esaltare le qualità di questi due giocatori”.

“Finalmente torno a giocare in Italia, era un mio grande obiettivo e sono contento di averlo centrato – ha sottolineato Rogic – L’esperienza in Nazionale mi ha forgiato e reso felice, tuttavia sono entusiasta di aver già raggiunto i miei nuovi compagni di squadra per iniziare questa esperienza. A Cantù, spero di trovare stabilità”.

Pronto a unirsi ai compagni anche Hunt. “Ho accettato questa sfida perché ho grande stima per il coach e per il general manager – ha detto – Inoltre, ho preso un po’ di informazioni nell’ambiente e tutti mi hanno parlato benissimo di questo club. So che su di noi ci sono tante aspettative, ma questo non mi spaventa, anzi, spero di aiutare la squadra sin da subito con tutta la mia fisicità e la mia energia”.

“Abbiamo dieci giocatori molto validi e riuscire a farli giocare tutti non sarà affatto semplice – ha concluso Sacchetti – Lasciamo perdere il nostro ego, ciò che conta di più è il collettivo, non il singolo”.