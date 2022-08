Spruzza spray al peperoncino in centro Como, istanti di caos e paura in via Luini. Un episodio segnalato ai carabinieri, nato forse per uno scherzo di pessimo gusto e che poteva avere conseguenze peggiori.

Un uomo che stava camminando in via Luini, senza alcun motivo, all’improvviso, ridendo ha spruzzato uno spray urticante all’indirizzo di due giovani che passeggiavano in città. Il vento ha spinto la nube, che ha investito oltre una decina di presenti. Molti hanno iniziato a tossire, senza neanche rendersi conto di cosa stesse accadendo.

Le due ragazze hanno spiegato che era stato spruzzato spray e hanno chiamato i carabinieri, segnalando l’accaduto e fornendo una descrizione del responsabile.