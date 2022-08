Tre mesi dopo l’annuncio di papa Francesco, sabato 27 agosto, il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni sarà creato cardinale. Dalla diocesi sono in arrivo a Roma 500 pellegrini, accompagnati da una quarantina di sacerdoti. Saranno presenti nella Basilica di San Pietro per essere vicini a monsignor Cantoni. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Etv.

Dalle 16, il Santo Padre terrà il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di venti nuovi Cardinali e il Concistoro Ordinario Pubblico per la canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti.

Per i fedeli sarà possibile assistere in diretta alla liturgia, che sarà trasmessa in diretta da Etv. In studio sarà presente Paolo Bustaffa, già direttore della Sir (il servizio d’informazione religiosa della CEI) per alcuni momenti di approfondimento.

Al termine del Concistoro, i fedeli presenti potranno incontrare i neo cardinali. Il cardinale Cantoni saluterà i pellegrini della Diocesi di Como presenti all’interno dell’Aula Paolo VI.

Domenica 28 agosto, alle ore 9, nella basilica di San Giuseppe al Trionfale, retta dai Guanelliani, il cardinale Oscar Cantoni presiederà la santa messa con i fedeli comaschi presenti a Roma.

Nei giorni successivi, il 29 e il 30 agosto, i neo cardinali, insieme a papa Francesco, rifletteranno sulla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, sulla riforma della Curia romana. Il 30 agosto alle 17.30 il Pontefice presiederà la santa messa con i nuovi cardinali.

Mercoledì 31 agosto, nella solennità di Sant’Abbondio, patrono di Como, tutta la comunità diocesana si radunerà per rendere grazie di questo dono. Tutti i fedeli sono invitati alla santa messa pontificale del pomeriggio, alle 17.30. Non sono necessari pass per l’ingresso in Cattedrale.