Nell’abbigliamento intimo nascondeva quasi 240 grammi di droga. Alla vista degli agenti della polizia di Stato, un nigeriano di 39 anni che stava camminando in piazza della Tessitrice ha provato a scappare. Inseguito e bloccato, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Ieri pomeriggio, una pattuglia delle volanti della questura di Como ha notato l’uomo che si aggirava in atteggiamento sospetto in piazza. Vedendo l’auto della polizia ha iniziato a correre, gettando una busta di plastica estratta da sotto i vestiti.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato e hanno nel frattempo recuperato il sacchetto. Nella busta erano contenuti 14 involucri di cellophane con 120 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana. Gli agenti hanno proseguito il controllo e hanno accertato che l’uomo nascondeva nell’abbigliamento intimo altri 109 grammi di hashish. Nel portafoglio e nel telefono aveva 50 euro, probabilmente ottenuti con la vendita della droga.

Portato in questura, il nigeriano, già in passato accusato di attività legate al traffico di droga, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e denunciato a piede libero per inottemperanza a un ordine di allontanamento del questore.