Da lunedì 29 agosto in provincia di Como gli uffici postali torneranno a osservare l’orario continuato. A Cantù (in Piazza Parini), Erba, Lomazzo, Mariano Comense e Olgiate Comasco dunque, tutti i servizi torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza anche durante il pomeriggio. Gli uffici saranno quindi aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli uffici postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento. E per facilitare l’accesso negli uffici, i cittadini potranno prenotare il proprio turno tramite l’App. Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp, invece, è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione.