Auto sospetta carica di attrezzi da lavoro e materiali da cantiere probabilmente rubati fermata nella notte dalla polizia a Grandate. Gli agenti hanno denunciato tre persone per ricettazione e sono al lavoro per chiarire dove siano stati commessi eventuali furti.



Attorno alle 22 di ieri sera, le volanti della questura di Como hanno effettuato un controllo su una Citroen C2 ferma in via Monte Rosa e apparsa sospetta. A bordo c’erano due minorenni senza documenti e un 18enne residente a Milano. Quest’ultimo, l’unico che avrebbe potuto guidare, non aveva la patente e ha riferito che stavano aspettando un amico che avrebbe guidato la vettura. Una versione confusa e poco credibile.



I poliziotti hanno controllato la vettura e hanno trovato sei scatoloni pieni di attrezzi da lavoro, materiale da cantiere e saldatori. I tre giovani non hanno saputo indicare la provenienza degli oggetti e sono stati denunciati per ricettazione. Il maggiorenne aveva già precedenti accuse per reati analoghi e per porto di oggetti atti a offendere. I minorenni sono stati riaffidati ai genitori.

Le indagini sono in corso per risalire ai proprietari degli oggetti rubati. Chiunque abbia subito un furto che potrebbe essere ricondotto al materiale recuperato dalla polizia può rivolgersi alla questura di Como.