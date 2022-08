Patrick Cutrone vestirà la maglia della squadra della sua città. L’attaccante, in arrivo dal Wolverhampton, ha infatti raggiunto l’accordo con il Como. Per lui contratto fino al 2025. Difficile che il giocatore possa essere in campo già lunedì sera nella sfida dello stadio Sinigaglia contro il Brescia, visto che si tratta di un trasferimento internazionale ed i tempi sono più lunghi. Nello stesso match non è peraltro da escludere l’utilizzo dello spagnolo Cesc Fabregas, che potrebbe essere a disposizione. Sempre sul fronte del marcato il Como sarebbe vicino ad un altro importante giocatore, Paolo Faragò, 29 anni, centrocampista del Cagliari.

La carriera di Patrick Cutrone

Nato a Como il 3 gennaio del 1998, Patrick Cutrone è cresciuto nella squadra del suo paese, la Parediense, per poi passare al vivaio del Milan. Con i rossoneri ha esordito in serie A nel 2017, nella gara vinta per 3-0 contro il Bologna. Con il Milan è stato fino al 2019, poi il travagliato passaggio al Wolverhampton. Travagliato perché imposto dall’offerta della squadra inglese, con il giocatore che non aveva nascosto la sua contrarietà. Ma l’esperienza non è stata poi molto fortunata. Il club britannico non ha mai puntato su di lui e lo ha dato in prestito, in questi anni, a Fiorentina, Valencia (Spagna) e, nell’ultima stagione, all’Empoli. Questa estate Patrick Cutrone è stato messo sul mercato. A lui si erano interessate varie squadre europee, ma alla fine ha deciso di sposare quella della sua città e il progetto ambizioso della dirigenza anglo-indonesiana.

Non va dimenticato poi il capitolo nazionale. Cutrone ha giocato in tutte le formazioni giovanili ed è stato capitano e punto di riferimento dell’Under 21. Per lui una presenza anche l’Italia maggiore, anche se in una gara non molto fortunata: nel 2018 lo fece scendere in campo l’allora commissario tecnico Luigi di Biagio per la sfida di Manchester contro l’Argentina, vinta dai sudamericani per 2-0. Patrick entrò al 74′ al posto di Ciro Immobile.

In attesa di sviluppi sulla sua carriera di calciatore – poi culminati con l’ingaggio del Como 1907 – Patrick Cutrone ha fatto parlare di sé per la proposta di matrimonio (accompagnata da immagini sui social) alla sua Greta. Foto serene dopo il periodo difficile seguito alla scomparsa del padre Pasquale, nello scorso mese di gennaio, a soli 58 anni. L’attaccante ha sempre avuto come maglia prediletta la numero 63, che di Pasquale Cutrone era l’anno di nascita. Numero che dovrebbe portare anche in questa nuova avventura in cui avrà il compito di essere…profeta in Patria.