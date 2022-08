Continua la campagna vaccinale per combattere la diffusione del vaiolo delle scimmie. Ad oggi, si sono immunizzati 1.531 cittadini, e dal primo settembre riapriranno le prenotazioni. Alla regione infatti, il Ministero della Salute fornirà altre 2.840 fiale di vaccino e da giovedì mattina, con codice fiscale e tessera sanitaria regionale, sarà possibile prenotarsi sul portale online.

Al 24 agosto, i casi di vaiolo delle scimmie sono stati in tutto 328 di cui 232 (il 71%) con residenza in ATS Milano, 22 (il 7%) in ATS Insubria e in ATS Brianza, 18 (il 5%) in ATS Bergamo e i restanti nelle altre ATS. La vaccinazione -ricordiamo- è indirizzata a uomini e persone transgender che hanno rapporti sessuali con uomini e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio. In base ai dati registrati dall’inizio della pandemia, sono maggiormente esposti al rischio di contrarre la malattia i più giovani e cioè la fascia di età tra i 30-39 anni.

Le dosi verranno somministrate nei Centri Vaccinali identificati dalle ATS e nei Centri per la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse. Prima della vaccinazione, sarà un medico a effettuare l’anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza ai requisiti definiti dal Ministero della Salute. Chi dimostra una vaccinazione per vaiolo eseguita in infanzia oppure all’estero, potrà comunque prenotarsi.

“L’adesione alle vaccinazioni – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia – è stata alta in agosto, con i primi posti disponibili esauriti in pochi giorni, segnale di una grande consapevolezza sulla necessità di proteggersi. Mi auguro che questa consapevolezza resti alta e che il Ministero della Salute ci fornisca presto nuove dosi di vaccino”.

Qui il link per il portale degli appuntamenti: https://prenotasalute.regione.lombardia.it