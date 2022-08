Mobilitazione questa mattina attorno alle 7 in piazza Duomo a Como per sei giovani che si sono arrampicati sul tetto del Duomo, forse per scattare qualche foto.

I giovani che camminavano in alto alla Cattedrale sono stati notati dalle persone presenti in piazza, che hanno chiamato il 112. Per far scendere in sicurezza il gruppo è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di cinque francesi e un italiano tra i 22 e i 32 anni, tra i quali due ragazze. Potrebbero essere saliti dall’esterno, arrampicandosi dal lato del Broletto. Potrebbero essersi arrampicati dopo una notte di divertimento a Como.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, presenti in piazza Duomo anche l’ambulanza e l’automedica del 118. I ragazzi non hanno poi avuto bisogno di assistenza medica. Una volta riportati a terra sono stati portati in questura.

I vigili del fuoco stanno verificando se i sei arrampicatori abbiano creato danni al Duomo.