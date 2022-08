Como Women sconfitto per 6-0 dalla Juventus all’esordio nel campionato di serie A femminile. Primo match traumatico per la formazione lariana allo stadio Ferruccio di Seregno, che quest’anno ospiterà le gare interne delle comasche. Presenti 1.460 spettatori. Le bianconere, campionesse d’Italia in carica, già alla fine del primo tempo erano avanti per 3-0.

Dopo il fischio finale l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente, ha così commentato la partita: “È stata una prova difficile. Il divario con la Juve è molto ampio. Chiaramente i nostri avversari avevano una dimensione totalmente diversa dalla nostra. Abbiamo capito come funziona la serie A: avremo bisogno di qualche match di rodaggio. Però so che le idee di gioco che sto cercando di trasmettere stanno passando correttamente. Ho visto esprimere i nostri concetti nei primi minuti, poi dopo 2-3 gol presi è stato difficile non disunirsi. Questa sfida ci lascia un segnale, sicuro non positivo, però ci fa capire che qui siamo in serie A e dobbiamo adeguarci subito al livello alto che troveremo quest’anno”.

Nel secondo turno le lariane saranno ospiti della Fiorentina, domenica 11 settembre. Il ritorno in casa il 18, contro la Sampdoria.