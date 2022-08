Sosta selvaggia in viale Geno, intervento della Polizia locale con una raffica di multe. Un sabato estivo con temperatura piacevole e con la città meta dell’uscita di molte persone. Tra i luoghi più gettonati, come da tradizione, la zona di viale Geno. Il che, però, si è tradotto anche in un pesante afflusso di vetture, con conseguenti parcheggi selvaggi: auto sui marciapiedi o addirittura completamente sulla carreggiata, nella parte finale sulla piazza che poi porta alla Como Nuoto. Situazioni che portavano all’impossibilità di passaggio per eventuali carrozzine o a manovre pericolose a chi doveva passare con la sua auto.

Verso la mezzanotte l’intervento di una pattuglia della Polizia locale di Como che ha provveduto a multare, una per una, le auto che si presentavano in una situazione di divieto di sosta. Un lavoro andato avanti a lungo, considerate le numerose vetture che non si trovavano in regola e che sono state sanzionate.