La danza contemporanea e il teatro danza sperimentano con i movimenti nuovi modi di abitare il mondo. Ed è su questa idea che è basata “Ecotonalità 2022 posture per coabitare”, la kermesse organizzata dall’Associazione Villa del Grumello in programma dal 9 all’11 settembre nel parco della storica dimora comasca. Nei tre giorni sono previsti workshop, pratiche rivolte a tutti, ma anche performance e spettacoli gratuiti per il pubblico. Quest’ultimi, domenica 11 settembre animeranno il Parco e la Serra della Villa del Grumello ma si manifesteranno anche in forma itinerante lungo il Chilometro della Conoscenza.

“Ecotono, in ecologia lo spazio intermedio fra due ecosistemi limitrofi”



“Ecotonalità” (il cui nome si riferisce al termine “ecotono”, e cioè l’ambiente di transizione tra un ecosistema e un altro) è un progetto pluriennale che vuole porre il corpo al centro della sperimentazione di nuovi atteggiamenti, relazioni e connessioni con lo spazio, con sé stessi, l’altro e i luoghi. In questo contesto la postura e i movimenti saranno un modo per riscoprire i sensi e l’ambiente.

I laboratori saranno aperti a tutti (dai 18 anni in su) e dunque non solo a danzatori e attori. Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.villadelgrumello.it e il pagamento di una quota di partecipazione.