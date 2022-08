Dopo anni di abbandono e degrado, finalmente i “caramelloni” di Como verranno recuperati. E’ atteso nei prossimi giorni il passaggio in giunta – l’assessore competente è Enrico Colombo – per la concessione dei due manufatti, opere di comunicazione disegnate da Ico Parisi e poi diventate un pessimo biglietto da visita della città.

Del restauro si occuperà la Fondazione Alessandro Volta. “L’opera di piazza San Rocco, in collaborazione con l’Accademia Galli, verrà recuperata con una funzione comunicativa – spiega il presidente, Luca Levrini – Servirà a promuovere Como Città Creativa Unesco. Il recupero è già deliberato e finanziato, attendiamo la il passaggio della delibera in giunta”.

La Fondazione Volta vuole intervenire anche sul secondo “caramellone”, posizionato davanti allo Stadio Sinigaglia di Como. “Per questa seconda opera – continua Levrini – stiamo ancora studiando la soluzione migliore. Vorremmo coinvolgere le società sportive della zona e il Coni, per recuperare il manufatto con un messaggio legato allo sport del territorio”.

“Sono due strutture posizionate in punti strategici della città – commenta l’assessore alla Cultura e all’Urbanistica di Como Enrico Colombo – quella in piazza San Rocco è un biglietto da visita per chi arriva a Como, quella in zona stadio è collocata in un’area di grande pregio architettonico. Perciò crediamo che il recupero delle due opere sia un’operazione importante”.