La solennità di Sant’Abbondio, patrono della città di Como e della diocesi, sarà domani l’occasione per accogliere il vescovo Oscar Cantoni, neo cardinale dopo il concistoro di sabato scorso nella basilica di San Pietro.

Tutta la comunità diocesana si radunerà domani per rendere grazie di questo dono. La giornata del cardinale Oscar Cantoni inizierà alle 15.30 con un momento di preghiera in piazza San Rocco, dove è stato ucciso don Roberto Malgesini.

Alle 16 nella basilica di Sant’Abbondio incontro con i sindaci e con i rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Le celebrazioni si spostano poi in Cattedrale. Alle 16.45 in via Plinio accoglienza del Capitolo della Cattaedrale e omaggio della Banda Baradello.

Alle 17 il cardinale incontrerà in piazza Duomo il sindaco, il prefetto e il questore e alle 17.30 Oscar Cantoni celebrerà la messa pontificale in Duomo. La liturgia sarà trasmessa in diretta da EspansioneTv, che a partire dalle 17 seguirà il momento dell’accoglienza dei comaschi al neo cardinale.

Tutti i fedeli sono invitati alla Santa Messa pontificale alle 17.30. Non sono necessari pass per l’ingresso in Cattedrale.