Trasporto pubblico a Como: Asf Autolinee cambierà, a partire da lunedì 12 settembre, il tragitto della linea 6, per integrare il percorso con l’apertura della nuova viabilità a servizio della stazione “Como Camerlata” sulla linea ferroviaria Milano – Chiasso.

In entrambe le direzioni, la linea 6 percorrerà Via dei Lavatoi e Via Canturina, entrando nella nuova viabilità di accesso alla stazione.

In entrambe le direzioni, non saranno più effettuate le fermate: “Camerlata”, “Gobbi”, “Stazione Nord Camerlata” e “Vandelli” sulla Via Scalabrini, che rimangono servite dalla linea 8.

Saranno invece effettuate le fermate “Canturina 23” e “Canturina 34” su Via Canturina e “Stazione Camerlata FS” all’interno della nuova viabilità di stazione.