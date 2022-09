Un momento di confronto per la squadra di Forza Italia che questa mattina si è data appuntamento a Lariofiere di Erba. “Mi aspetto un governo di centrodestra e che non avrà bisogno di alcuna stampella” ha detto l’onorevole Licia Ronzulli, coordinatrice lombarda del partito e candidata al Senato per il centrodestra nel collegio uninominale di Como (oltreché come capolista per Forza Italia nei plurinominali in Lombardia 1 e in Puglia e in seconda posizione in Lombardia 2 e nel Piemonte 2). “Sono orgogliosa del gruppo che sarà con me in questa campagna elettorale” ha detto “è una squadra fatta di persone di grande professionalità ed esperienza. Ci sono anche i giovani. Lavoreranno molto per il territorio e la squadra c’è oggi come ci sarà dopo il 26, a prescindere da quante persone saranno elette”.

In vista di quella data, “la priorità” ha continuato Ronzulli “sarà trovare soluzioni per la questione energetica”. E parla di “azioni più energiche per dare sollievo a famiglie e imprese” Mauro Caprani, commissario provinciale di Forza Italia che “non badando ai sondaggi” dice di aspettarsi “un ottimo risultato a livello nazionale”. “Ci posizioneremo all’interno dell’alleanza di centrodestra come i portatori dei valori liberali e cattolici che fanno riferimento al partito popolare europeo, quindi credo ci siano le condizioni per fare un ottimo risultato e essere incisivi nel prossimo governo del paese”. A 23 giorni dal voto, sottolinea invece la necessità di concentrarsi su un’altra emergenza, quella occupazionale, la candidata alla Camera per i collegi plurinominali di Lombardia 2 (01 e 02) , Melania Rizzoli, già assessore alla formazione e lavoro in Lombardia. “Il sostegno alle imprese per assumere è fondamentale per la ripresa sociale, economica e politica del nostro paese” ha concluso.