Domani alle 17, con l’entrata dell’imperatore in città entra nel vivo il Palio del Baradello. Con l’imperatrice, Federico Barbarossa farà il suo ingresso in piazza Verdi.

Al termine del benvenuto gli Sbandieratori e Musici di Tavernola si esibiranno in uno spettacolo di evoluzioni acrobatiche. Dopo la breve cerimonia si formerà un corteo che, attraverso via Pretorio, raggiungerà piazza Duomo, dove i dignitari umilieranno alle Loro Maestà le chiavi della città. Dal balcone del Broletto l’Araldo leggerà l’Editto di Roncaglia. Seguirà la cerimonia di nomina di tre damigelle, figlie della nobiltà cittadina, a dame di compagnia dell’Imperatrice. L’Imperatore eleverà infine il Balivo a Cavaliere dell’Impero.

Nel suo nuovo ruolo, il Balivo ordinerà ai suoi Capitani di giurare fedeltà all’Imperatore e l’Imperatrice libererà bianche colombe, ricevute in segno di pace e fedeltà. Il Gruppo Danza Dame del Lago allieterà il pubblico con i suoi balli medievali. Alle 20 seguirà la cena medievale.

La cariolana

Alle 22 in piazza Duomo partenza della gara ufficiale della cariolana. In gara i cariolanti dei Borghi, che percorreranno di corsa il circuito cittadino piazza Duomo, piazza Grimoldi, via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele, per concludersi in piazza Duomo dopo due giri completi.

La giornata dei bambini

Domenica, giornata dei bambini e delle famiglie. Al Broletto investitura dei bambini a Cavalieri dell’Imperatore e a Dame dell’Imperatrice. Laboratori, dimostrazione di vita medievale a cura del Borgo della Cortesella, didattica con un gruppo di Rapaci, Amiche e Amici del Tombolo e ABC merletti, Arcieri del Drago Alato. Danze medievali del Gruppo Danza Dame del Lago, esibizione degli Sbandieratori e Musici di Tavernola, Giochi medievali a cura della compagnia del Nibbio, e giochi da tavolo di Messer Luigi.