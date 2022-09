Per molti, l’ultimo weekend di controesodo estivo. I rientri dalle vacanze rallentano infatti la viabilità sulle autostrade, e talvolta la bloccano del tutto. Sull’A9 per esempio già da questa mattina, come preannunciato, si segnalano code tra Lago di Como e Chiasso in corrispondenza dell’attraversamento della dogana elvetica, in direzione Svizzera.

Anche al chilometro 33, in direzione Lainate per l’alto numero di veicoli, la coda si allunga fino a superare i due chilometri tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Sull’A4, si segnala traffico intenso anche al km 138, alla barriera di Milano est e sull’A8 al chilometro 5 in direzione Milano, in uscita alla barriera Milano Nord. File anche al chilometro 8, sull’A1, alla barriera di Milano sud.

“Traffico congestionato da bollino rosso quindi dalla mattinata con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici” fanno sapere da Anas. Secondo le previsioni, la circolazione tornerà più fluida nel pomeriggio di oggi e nella mattinata domani, con un traffico intenso ma scorrevole. Il bollino tornerà rosso a partire dal pomeriggio di domenica invece, soprattutto per i flussi in prossimità dei grandi centri urbani. Per alleggerire i disagi ai viaggiatori, domenica dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti e con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti Anas ha anche provveduto a rimuovere, a partire dall’8 luglio e fino al 4 settembre oltre 500 cantieri.