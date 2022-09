Nessun tedesco, in sedici anni di vita del torneo Challenger Atp “Città di Como”, aveva mai vinto a Villa Olmo. C’è riuscito – davanti ad un campo centrale gremito in ogni ordine di posto e in diretta televisiva su Etv – Cedrik Marcel Stebe, ex numero 71 al mondo, 31 anni, che al termine di una finale molto equilibrata, ha superato il giovane promettente azzurro Francesco Passaro. Il trofeo finisce dunque nelle mani del giocatore tedesco al termine di una settimana in cui ha sofferto al secondo turno contro il connazionale Lucas Gerch che era riuscito a strappargli un parziale. Poi solo successi in due set.

Le parole del vincitore

“Auguro a Francesco il meglio per la sua carriera, di entrare presto nei primi 100 giocatori al mondo – ha commentato dopo la premiazione Stebe – Sono super contento di aver giocato un po’ di match di fila, era da un po’ che le cose non andavano come volevo ed era da tanto che non vincevo un torneo”. L’ultimo era stato a Parma, sempre in Italia.

La soddisfazione del circolo e della città

Soddisfatto il presidente del Tennis Como Chiara Sioli che ha ricordato anche lo storico predecessore, Giulio Pini.

Ha ringraziato il circolo per l’organizzazione del torneo il sindaco di Como, Alessandro Rapinese “cosa che non è affatto semplice come può sembrare a chi guarda da fuori e che al contrario è frutto di grande passione”.

Un successo di pubblico non solo in presenza. Moltissimi i telespettatori che hanno seguito la finale su Etv con la telecronaca del giornalista Massimo Moscardi e il commento tecnico del direttore Paolo Carobbio.

La giornata era stata aperta dalle finali del Circuito Giovanile Lariano 2022, evento promozionale composto da quattro tappe con un Master finale che si è disputato in contemporanea con il Challenger Atp “Città di Como”.