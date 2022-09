La storia dell’universo e dell’uomo che cerca di scoprirla è un bellissimo romanzo, di cui ancora non conosciamo l’ultimo capitolo. Fondazione Volta in collaborazione con il Cern di Ginevra, Confindustria e l’Università degli Studi dell’Insubria presentano così la mostra “The Code of the Universe”dall’8 al 30 settembre in Piazza Verdi, a Como.

Sedici pannelli fotografici racconteranno i risultati della ricerca ma anche l’emozione di essere “cercatori di conoscenza”.

Al Cern infatti fisici provenienti da tutto il mondo cercano gli elementi che mancano per completare la conoscenza dell’universo in una successione continua di scoperte e progressi tecnologici con effetti in svariati campi, dalla medicina all’ambiente, dall’industria 4.0 alle applicazioni spaziali.

La mostra sarà inaugurata l’8 settembre alle ore 21 alla Camera di Commercio alla presenza di quattro nomi illustri del panorama scientifico italiano: Daniela Bortoletto, Guido Tonelli, Sergio Bertolucci e Speranza Falciano.