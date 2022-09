Il mercato coperto di Como tornerà a vivere e lo farà – nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – entro il prossimo anno. Nel 2023 il padiglione ex grossisti, recuperato e riqualificato ma di fatto mai utilizzato, potrebbe finalmente ospitare eventi culturali e di aggregazione. E poi ancora locali per la somministrazione di cibo e bevande.

Gli spazi del padiglione ex grossisti

Il sindaco: “Ora la variazione di bilancio il prossimo anno i nuovi spazi”

“Stiamo passando al setaccio le opere incompiute della città per cui ci sono stati stanziati fondi in passato per portarle a compimento”. Ha detto il sindaco Alessandro Rapinese. “Procediamo con una variazione di bilancio per stanziare le risorse che servono per il rilancio della struttura”. Aggiunge. “Quell’area dovrà essere il cuore pulsante di Como, un punto di incontro, un luogo dove valorizzare la ristorazione a chilometro zero ma soprattutto uno spazio aggregativo e culturale per tutti”.

Quindi i tempi, vero tasto dolente in un periodo in cui il reperimento delle materie prime e dei materiali è la grande incognita che condiziona la durata di molti cantieri. “Stiamo chiudendo i conti in questi giorni e poi procederemo con la variazione di bilancio – spiega ancora il sindaco – è un’opera prioritaria che va conclusa senza se e senza ma e sono il primo che vorrà godersi l’edificio da cittadino. Difficile indicare una data ma nel 2023 sarà senz’altro pronto”.