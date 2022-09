In Ticino torna la truffa del falso incidente. La polizia cantonale mette in guardia la popolazione.

In base alle ricostruzioni, il modus operandi ricalca, con alcuni accorgimenti, quello evidenziato a più riprese in passato. Gli ultimi casi hanno interessato in particolare il Bellinzonese e il Luganese, ma tutto il Cantone è toccato dal fenomeno. Gli autori (spacciandosi per agenti di polizia o per una persona attiva in campo medico) chiedono con insistenza un’importante somma di denaro necessaria a coprire le cure di un parente rimasto coinvolto in un incidente o in un infortunio di altra natura. Facendo leva sul poco tempo a disposizione, mettono pressione sulla vittima e la spronano a effettuare un prelievo di contanti (diverse decine di migliaia di franchi che una terza persona passerà poi a ritirare).

Le telefonate arrivano in prevalenza su telefoni fissi e, laddove è presente un display sull’apparecchio, il numero appare come “sconosciuto”.

Il vademecum della polizia cantonale