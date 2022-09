Prende avvio il 12 settembre 2022 il nuovo servizio Informagiovani del Comune di Como, con sede in via Natta 16. L’ufficio sarà aperto al pubblico in orari che facilitano l’accesso dei giovani, per un totale di 7 ore e mezza alla settimana.

Nello specifico:

Lunedì 16.00-18.30

Mercoledì 19.30-22.00

Venerdì 10.00-12.30



Il servizio Informagiovani è rivolto ai giovani che vogliono orientarsi negli studi, nel mondo del lavoro, del volontariato e della partecipazione grazie all’aiuto di operatori esperti. Pertanto sono presenti tre figure professionali. L’’operatore, che partecipa alla programmazione delle attività e svolge attività di sportello. Il coordinatore/psicologo, che si occupa dell’attività di orientamento nei differenti ambiti e il formatore per i progetti di comunicazione multimediale.



In particolare il nuovo servizio Informagiovani, che il Comune ha appaltato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Spazio Giovani – Mondovisione, promuove lo sviluppo di strumenti a favore dei giovani, fornendo informazioni in diversi ambiti: lavoro (in Italia e in Europa), istruzione e formazione, servizi al territorio, opportunità per giovani e famiglie, volontariato e associazionismo.



I canali offerti ai giovani per “far viaggiare” le informazioni sono tre: i colloqui informativi, per una prima accoglienza dei ragazzi; una pagina social e bacheche informative che permettono di comunicare opportunità, iniziative e spunti di riflessione; il materiale cartaceo, quindi guide, giornali, periodici, flyer esposti e costantemente aggiornati, in consultazione, prestito o distribuzione.

Oltre al front office è previsto un servizio di orientamento, che consentirà di attivare percorsi progettuali individuali.

Stamattina la presentazione con il sindaco Alessandro Rapinese, l’assessore alle Politiche Giovanili Francesca Quagliarini e anche chi l’ha preceduta e ha avviato l’iter, cioè l’ex assessore leghista della giunta Landriscina, Alessandra Bonduri.