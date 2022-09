Si aprirà domani “Ecotonalità 2022 posture per coabitare”, la kermesse organizzata dall’Associazione Villa del Grumello in programma nel parco della storica dimora comasca che, per tre giorni, ospiterà performance, spettacoli, workshop e laboratori per persone di ogni età.

La danza contemporanea e il teatro danza sperimentano con i movimenti nuovi modi di abitare il mondo: è su questa idea -spiegano gli organizzatori- che è basata la manifestazione.

Attraversando lo spazio e il tempo, danzatori, artisti e ricercatori accompagneranno i partecipanti in un percorso di indagini sul campo e sperimentazioni transdisciplinari, verso un nuovo ecosistema processuale.

Il corpo e la danza, pratica privilegiata di sintesi e sperimentazione, orienteranno il dibattito e le esperienze negli spazi della Villa del Grumello, del chilometro dell aconoscenza e del territorio comasco.

Domani, venerdì 9 settembre, l’apertura ufficiale di “Ecotonalità” che proseguirà fino a domenica 11.

I laboratori saranno aperti a tutti (dai 18 anni in su) e dunque non solo a danzatori e attori. Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.villadelgrumello.it e il pagamento di una quota di partecipazione.