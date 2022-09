Una notte di paura a Como e in tutta la provincia. Pioggia, grandine e vento, strade allagate, auto distrutte. Chicchi di ghiaccio grandi come palline da ping pong hanno sfondato i vetri delle auto in sosta e lasciato evidenti segni sulla carrozzeria di numerosi veicoli. Tant’è che fuori dai centri di riparazione stamattina si sono registrate lunghe code per gli interventi.



Ma il bilancio della furia del maltempo parla soprattutto di smottamenti e frane in quelle aree già duramente colpite in passato. Vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale sono al lavoro da stanotte senza sosta. Confermata la chiusura di via Torno (la provinciale Lariana) fino a domani alle 12.30. La via per San Fermo nel pomeriggio è stata riaperta con senso unico alternato regalato da semaforo. Transito bloccato per allagamenti in via Brambilla e disagi in via santa Marta sotto il ponte ferroviario. Nella notte allagata completamente la via Borgovico e a Lora stamani davanti al cimitero era presente una pattuglia per regolare il traffico a causa di una corsia invasa dall’acqua.

Stamani chiusi gli uffici della polizia locale di Como perchè tutti gli agenti erano impegnati nei servizi esterni. Dal comando di viale Innocenzo chiedono di non intasare la centrale operativa con le richieste di informazioni. Il numero 031.26 55 55 è per le sole richieste di Pronto Intervento e di emergenza.

E’ attivo il numero della #ProtezioneCivileComo 345 77 95 225, per tutte le richieste di informazioni.

Ma non si contano i danni su tutta la provincia da San Fermo a Montano Lucino, da Ponte Chiasso a Torno. Box e cantine allagati e strade come fiumi.

Il timore in particolare per gli abitanti di Blevio già profondamente segnati da alluvioni e smottamenti. Persone che ormai tremano ad ogni temporale.