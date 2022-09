Lunedì 12 settembre TeatroGruppo Popolare nell’ambito del progetto “La città ideale” con il sostegno di Fondazione Cariplo per il programma “La città intorno”, aprirà presso la Piccola Accademia una settimana di teatro aperto, che si concluderà venerdì 16. Per una settimana le porte di via Castellini 7, a Como, rimarranno gratuitamente aperte a chiunque abbia voglia di avvicinarsi al mondo del teatro e nelle dinamiche interpretative. Il programma prevede assaggi di teatro con la recitazione, l’improvvisazione teatrale, musica e canzoni, scene e battute, brevi testi teatrali, piccole narrazioni.

PER ADULTI

Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, dalle 21 alle 22.30, cinque lezioni gratuite di teatro per adulti, un percorso di una settimana. Il percorso, come detto, è gratuito e aperto a chiunque e quindi sia a chi desidera avvicinarsi al teatro per la prima volta sia a chi vuole riscoprire una vecchia passione. E per chi lo vorrà, ogni serata si concluderà con un momento conviviale.

Si può partecipare con la massima flessibilità e libertà, prenotando i giorni preferiti: il percorso completo da lunedì a venerdì, oppure una sola serata.



PER BAMBINI 3-5 anni e 6-10 anni,

Lunedì 12 settembre 17-18.30

PER RAGAZZI 11-14 anni

Giovedì 15 settembre, ore 17.00-18.30

PER RAGAZZI 15-18 anni

Giovedì 15 settembre, ore 15.00-17.00

PER SENIOR

Mercoledì 14 settembre, ore 18.30-20.30

E poi sono previsti corsi di scrittura teatrale, di teatro canzone, di teatro-danza popolare

Prenotazioni e informazioni 3493326423 – 3387985708 o info@teatrogruppopopolare.it