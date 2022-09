Eventi di Natale rigorosamente contabilizzati in ogni ambito, categorie merceologiche e attività del mercatino concordate con l’amministrazione comunale con priorità per i prodotti a chilometro zero, all’artigianato e al commercio locale.



Sono i punti chiave del programma dell’amministrazione Rapinese per gli eventi di Natale a Como. Mancano più di tre mesi alle feste e, seppur ancora in estate, è già tempo di correre. Lo sa bene il sindaco che non ha dimenticato le parole pronunciate in campagna elettorale e ancor prima da consigliere comunale.

Il lavoro è iniziato subito e i prossimi saranno giorni caldi. Previste ulteriori riunioni e passaggi. “Il tempo stringe, stiamo facendo le valutazioni del caso per capire come gestire gli eventi natalizi. Sono coinvolti tutti gli uffici” ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese.

Resta da capire se ci sarà o meno un nuovo bando ed eventualmente che requisiti saranno richiesti. Lo stesso primo cittadino non più tardi di un anno fa, parlando degli ultimi bandi, aveva chiaramente detto che non favorivano la concorrenza o l’ingresso di nuovi soggetti nel Natale comasco.



Si parla del bando ma si guarda anche a quello che fanno le altre città. In alcuni casi viene previsto soltanto un progetto di occupazione del suolo pubblico.