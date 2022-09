Immagini in diretta, in alta definizione, dai capoluoghi lombardi. Inizia lunedì mattina la nuova produzione di Espansione TV, Telecamere in Diretta. Un format originale, che accompagnerà i telespettatori nell’inizio della giornata. A partire dalle sette, ogni mattina su Etv, telecamere a rotazione puntate dall’alto sui capoluoghi lombardi: immagini in HD per vedere le città della Lombardia che si svegliano. Durante la trasmissione, verranno passate sullo schermo le principali notizie dal mondo, dall’Italia e dal territorio: un modo veloce e sintetico per rimanere aggiornati sull’attualità delle ultime ore. Telecamere in Diretta sarà in onda ogni mattina su Etv, alle 7, a partire da lunedì 12 settembre.

Ma non è, questa, l’unica novità di settimana prossima per i telespettatori. Il 25 settembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo Parlamento. EspansioneTV raddoppia quindi gli spazi dedicati alla politica. Al talk show del venerdì sera, Nessun Dorma, appuntamento consolidato del palinsesto di Etv, per due settimane si aggiungerà un’altra serata – il mercoledì – dedicata alla politica e alla presentazione dei candidati. Idee, programmi e valori a confronto.

Mercoledì 14 e 21 settembre spazio quindi a Etg+ Speciale Elezioni, a partire dalle 21.30, con quattro candidati ospiti in ogni puntata.