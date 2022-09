Palio del Baradello, partirà domani alle 14.30 dall’area Ippocastano a Como il gran corteo storico.

Con la partecipazione di tutti i borghi e comuni aderenti, l’Imperatore Federico e l’Imperatrice Beatrice di Borgogna, Enrico il Leone e la sua augusta consorte Clementia Zaehringen. Saranno seguiti da Condottieri, Cavalieri, Armigeri, Nobili, e Dame, dietro di loro l’Ariete ed il Carroccio. Il corteo sarà arricchito da numerosi gruppi medievali.

Il percorso si snoderà lungo le strade cittadine via Aldo Moro, via XX settembre, via Milano, piazza Vittoria, viale Battisti, via Carducci, via Paolo Giovio, piazza delle Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, Piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli, viale Marconi ed arrivo in viale Puecher, tra il

tempio Voltiano ed il Monumento ai Caduti.

Al termine la proclamazione del borgo vincitore del Palio 2022 e la consegna del celebre drappo.