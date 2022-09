Stop in trasferta: Como Women superato per 2-1 dalla Fiorentina nella seconda giornata del campionato di serie A di calcio femminile. Per le lariane una gara più equilibrata rispetto a quella dell’esordio, quando le lariane erano state battute in casa per 6-0 dalla Juventus. Domenica prossima a Seregno – campo che ospita le sfide interne del Como Women – arriva la Sampdoria.

“Contro la Fiorentina non siamo partiti bene, con due gol subiti nei primi 15 minuti” ha detto al termine della gara di oggi Sebastian De la Fuente, tecnico del Como Women. “Abbiamo sofferto solo in due occasioni, sui calci punizione e abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare sui dettagli per poter competere a questi livelli. Dopo il 2-0, però, siamo venuti fuori, si è vista la squadra che realmente siamo. Il pari sarebbe stato un risultato giusto: nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di chiare occasioni da gol per pareggiarla. Aver tenuto la Fiorentina in apprensione per il rischio di subire il pareggio per tutto il secondo tempo e per i 20 minuti finali del primo. E’ decisamente un buon segnale ed un passo avanti rispetto alla sfida con la Juventus”.

Il tabellino della partita

FIORENTINA WOMEN-COMO WOMEN 2-1

RETI: 8’ Jackmon, 14’ Boquete, 32’ Kubassova

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffnegger; Erzen, Tortelli, Agard, Jackson; Huchet, Parisi (86’ Breitner); Monnecchi (58’ Mijatovic), Boquete, Catena (70’ Johannsdottir); Kajan (86’ Sabatino).

A disposizione Menta, Cafferata, Longo, Severini, Baldi. All. Patrizia Panico

COMO (4-3-3): Korenciova; Brenn, Kravets, Rizzon, Borini; Karlernas, Hilaj (70’ Pavan), Picchi (81’ Lipman); Kubassova (58’ Linberg), Di Luzio (58’ Stapelfeldt), Beccari (70’ Pastrenge).

A disposizione Beretta, Vergani, Rigaglia, Carravetta. All. Sebastian De la Fuente

ARBITRO: D’Eusanio

ASSISTENTI: Dell’Arciprete e Chiavaroli

AMMONIZIONI: 47’ Kubassova, 80’ Kravets

La classifica

Fiorentina, Sampdoria e Roma 6 punti, Juventus e Inter 4, Sassuolo, Parma, Como Women, Pomigliano d’Arco e Milan 0

