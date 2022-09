Brescia e Reggina al comando. Como penultimo in classifica. Dopo cinque giornate si comincia a delineare la classifica della serie B. In testa il Brescia, reduce dalla vittoria in trasferta per 3-1 a Modena e la Reggina , che si è imposta per 1-0 a Pisa. Alle loro spalle il Cagliari (10 punti) e poi la coppia Frosinone-Bari.

Per trovare il Como bisogna scendere al 19° posto: i lariani con due punti sono penultimi, davanti al Pisa (un solo pari finora). Sabato per gli azzurri l’ennesima delusione, lo stop con il SudTirol (2-0 a favore degli altoatesini allo stadio Sinigaglia, QUI l’articolo). In questa fase l’attesa è sulla comunicazione del club relativamente all’allenatore che andrà a sostituire Giacomo Gattuso, a riposo per ragioni di salute. Il prossimo impegno dei lariani sarà ancora una volta casalingo: sabato prossimo sul Lario arriva la Spal. Gli estensi sono reduci dal successo per 2-0 con il Venezia e sono al sesto posto, alla pari con altre formazioni, con 8 punti.

Risultati del quinto turno

Palermo-Genoa 1-0, Benevento-Cagliari 0-2, Cittadella-Frosinone 1-0, Como-SudTirol 0-2, Cosenza-Bari 0-1, Modena-Brescia 1-3, Parma-Ternana 2-3, Pisa-Reggina 0-1, Perugia-Ascoli 1-0, Spal-Venezia 2-0

La classifica

Reggina e Brescia 12 punti, Cagliari 10, Frosinone e Bari 9, Genoa, Spal, Ascoli e Cittadella 8, Palermo, Ternana, Benevento e Cosenza 7, Parma e SudTirol 6, Perugia e Venezia 4, Modena 3, Como 2, Pisa 1

La sesta giornata

Venerdì 16 settembre: Brescia-Benevento

Sabato 17 settembre: Frosinone-Palermo, Como-Spal, Cagliari-Bari, Reggina-Cittadella, SudTirol-Cosenza, Venezia-Pisa, Ascoli-Parma, Genoa-Modena

Domenica 18 settembre: Ternana-Perugia