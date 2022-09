Tracollo Como. Disfatta azzurra allo stadio Sinigaglia. Il neopromosso SudTirol si è infatti imposto per 2-0 nella sfida che doveva in teoria segnare la svolta nella stagione dei padroni di casa. Contestazione dei tifosi al termine del match sotto le finestre degli spogliatoi con la richiesta a tutti di maggiore impegno.

Le reti degli ospiti sono arrivate nel secondo tempo. Al 79esimo con Mazzocchi di testa. Il raddoppio soltanto 8 minuti dopo su rigore conquistato per un fallo di mano in area di Fabregas. Casiraghi dagli 11 metri non ha sbagliato e ha segnato il secondo e ultimo gol della partita. Prima delle realizzazioni degli altoatesini annullato un gol a Patrick Cutrone per il fuorigioco di Alberto Cerri, che gli aveva finito l’assist. Il SudTirol, dal canto suo, ha colpito due pali.

Il Como – guidato in panchina da Massimiliano Guidetti – rimane fermo in classifica a quota due punti, frutto dei pareggi di inizio stagione in casa con il Cagliari e a Pisa. Poi le tre sconfitte con Brescia, Frosinone e SudTirol.

Nel prossimo turno nuova sfida casalinga. Sabato prossimo al Sinigaglia sarà ospite la Spal. A guidare il Como ci sarà il nuovo allenatore: l’annuncio è atteso nelle prossime ore. L’ex Pisa Luca d’Angelo è considerato sempre in pole position.

Risultati del quinto turno

Palermo-Genoa 1-0, Benevento-Cagliari 0-2, Cittadella-Frosinone 1-0, Como-SudTirol 0-2, Cosenza-Bari 0-1, Modena-Brescia 1-3, Parma-Ternana 2-3, Pisa-Reggina 0-1, Perugia-Ascoli 1-0. Domenica alle 16.15 Spal-Venezia

La classifica

Reggina e Brescia 12 punti, Cagliari 10, Frosinone e Bari 9, Genoa, Ascoli e Cittadella 8, Palermo, Ternana, Benevento e Cosenza 7, Parma e SudTirol 6, Spal 5, Perugia e Venezia 4, Modena 3, Como 2, Pisa 1

La rete annullata a Patrick Cutrone (foto Roberto Colombo)