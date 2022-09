Dopo il lungo stop causa Covid è tornata quest’anno la Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo al Alzate Brianza. Cinque giorni, dallo scorso 8 settembre ad oggi. La manifestazione si svolge in concomitanza con la festività religiosa della nascita della Beata Vergine Maria – l’8 settembre appunto – organizzata nelle vie attorno all’omonimo santuario. Tradizione e innovazione convergono in questo classico appuntamento di settembre che, oltre ai momenti religiosi vede come cuore pulsante la Fiera Zootecnica. E poi il mercatino, le giostre, gli stand gastronomici, le aree espositive e gli eventi (dai convegni ai laboratori). Stamattina – alla presenza delle autorità – il taglio del nastro della Fiera Zootecnica che è in grado di rappresentare il territorio, la sua ricchezza e le sue radici. Ancora oggi è considerato uno degli appuntamenti di settore di tutta la Lombardia.

Confermata la presenza di numerosi capi di bestiame, principalmente bovini, che hanno preso parte al tradizionale concorso.

La manifestazione si svolge in un’area di circa 6.000 metri quadrati. La rassegna attrae specialisti e addetti ai lavori, appassionati, ma anche tanti curiosi, di tutte le età.

All’interno dell’area anche un’esposizione di mezzi agricoli storici e, grazie al circuito di Coldiretti Como-Lecco, focus sulle potenzialità e le innovazioni in questo campo. E poi valorizzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari del territorio con i prodotti a chilometro zero.

Da sabato ad oggi nel padiglione Fiera In allestita la mostra fotografica a 30 anni dalle stragi di mafia “Noi siamo loro”.