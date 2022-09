Positività stabile in Lombardia. Oggi, a fronte di 37.054 tamponi effettuati, sono 4.364 i nuovi casi Covid con un tasso di positività che si attesta all’11,7% (ieri era all’11,2%). Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano quelli nei reparti ordinari, sono 19 in più di ieri (533 in tutto) mentre in terapia intensiva si registra un paziente in meno di ieri. I letti occupati sono in tutto 13. Le vittime del virus oggi sono state 9 e il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 42.384.

Nelle province lombarde, Milano è quella che conta ancora il numero più alto di casi, sono 1.222 di cui 520 a Milano città. Nel Comasco i nuovi positivi sono 241. A Bergamo: 473; a Brescia: 594; a Cremona: 211; a Lecco: 134; a Lodi: 108; a Mantova: 197; a Monza e Brianza: 343; a Pavia: 252; a Sondrio: 103; a Varese: 366.