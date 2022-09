In consiglio comunale ieri sera a Como era presente una rappresentanza degli skaters di Como con l’obiettivo di capire come si muoverà l’amministrazione sulla realizzazione dello skatepark. Annunciato in campagna elettorale.

Ieri sera in aula l’amministrazione ha ribadito l’intenzione di realizzare uno skatepark provvisorio in vista poi di una struttura definitiva.

Sono già iniziati i sopralluoghi degli assessori, in particolare nel quartiere di Sagnino, per la soluzione temporanea. Mentre in via definitiva lo skatepark dovrebbe essere realizzato nel centro sportivo di via Belvedere. L’assessore Michele Cappelletti ieri sera ha avuto modo di incontrare la delegazione arrivata a Palazzo Cernezzi per cercare di dare loro risposte.